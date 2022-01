Regione: martedì elezione dei tre consiglieri che voteranno per il Quirinale - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo l’ordine del giorno della seduta convocata per martedì 11 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

Pdd: Elezione di tre consiglieri regionali delegati dalla Regione Liguria per partecipare all’elezione del presidente della Repubblica

Ordine del giorno 355 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sulla riduzione delle attività delle imprese di pesca italiane.

Mozione 34 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul Punto di primo intervento di Cairo Montenotte.

Ordine del giorno 365 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sulle deroghe ai requisiti autorizzativi del personale per i servizi educativi.

Mozione 43 (Armando Sanna, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti): Su individuazione di aree e siti abbandonati da convertire in invasi per accumulo di acqua.

Ordine del giorno 319 (Paolo Ugolini, Fabio Tosi): Sulla richiesta di garantire il pedaggio gratuito tra il costruendo casello provvisorio di Ceparana-Albiano e i caselli di Santo Stefano Magra e Aulla per i residenti e i lavoratori dei comuni danneggiati dal crollo del ponte di Albiano (SP).

Ordine del giorno 357 (Roberto Centi, Ferruccio Sansa, Selena Candia): Sui Centri per l’impiego e sul portale Formazione Lavoro Liguria.

Ordine del giorno 367 (Laura Lauro, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Alessandro Bozzano, Chiara Cerri, Domenico Cianci, Daniela Menini, Angelo Vaccarezza): Sull’ìntroduzione delle figure professionali per l’e-commerce.

Ordine del giorno 368 (Laura Lauro, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Alessandro Bozzano, Chiara Cerri, Domenico Cianci, Daniela Menini, Angelo Vaccarezza): Sulla candidatura della Regione Liguria ad ospitare l’evento del 2022 dell’Eurovision Song Contest.

Ordine del giorno 370 (Veronica Russo, Stefano Balleari, Sauro Manucci): Sulla dotazione di sistemi di difesa (taser e body cam) alle forze dell’ordine e alla polizia municipale.

Ordine del giorno 371 (di iniziativa dei Consiglieri: Brunello Brunetto, Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Alessio Piana, Mabel Riolfo): Sui tamponi rapidi per l’accesso alle discoteche.

Mozione 42 (Paolo Ugolini, Fabio Tosi): Sull’approvazione di una legge di divieto dell’allevamento di animali da pelliccia.

Mozione 45 (Armando Sanna, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti): Su biglietto integrato area metropolitana di Genova.

Mozione 52 (Stefano Mai, Brunello Brunetto, Sandro Garibaldi, Alessio Piana, Mabel Riolfo): Sulla realizzazione della bretella autostradale Albenga-Carcare-Predosa.

Mozione 54 (Stefano Balleari, Sauro Manucci, Veronica Russo): Sulla realizzazione della bretella autostradale Albenga- Carcare- Predosa.

Mozione 56 (Brunello Brunetto, Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Alessio Piana, Mabel Riolfo): Su inserimento della maculopatia nei livelli essenziali di assistenza (LEA).

Ordine del giorno 366 (Ferruccio Sansa, Roberto Centi, Selena Candia): Sulle convenzioni tra comuni per attività di estrazione, adduzione, imbottigliamento e trasporto delle acque minerali.

Ordine del giorno 420 (Veronica Russo, Stefano Balleari, Sauro Manucci): Sul completamento dell’Aurelia bis ponente.

Ordine del giorno 433 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sui tamponi e i test gratuiti aifini dell’ottenimento della certificazione verde per Covid-19 per i soggetti che non possono vaccinarsi.

Ordine del giorno 434 (Davide Natale, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul finanziamento ai bilanci di sostenibilità sociale e ambientale.

Ordine del giorno 435 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Su quanto sta succedendo in Afghanistan per tenere alta l’attenzione della comunità internazionale sostenendo le iniziative di solidarietà, accoglienza e concreta vicinanza a tutti i livelli al popolo afghano e in particolare alle donne, alle ragazze e alle bambine.

Ordine del giorno 439 (Enrico Ioculano, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sull’Accordo di Programma per la riqualificazione della struttura sportiva “Raul Zaccari”.

Ordine del giorno 440 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Per prevedere al più presto esenzioni autostradali nel tratto Finale Ligure-Spotorno.

Ordine del giorno 441 (Armando Sanna,Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti,): Sul voto agli elettori fuori sede.

Ordine del giorno 442 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sull’inchiesta della testata “FanPage” dal titolo “Lobby Nera”.

Ordine del giorno 443 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sull’attivazione urgente di un tavolo per la vertenza Schneider.

Ordine del giorno 445 (Stefano Balleari, Angelo Vaccarezza): Sulla libertà di scelta educativa della famiglia.

Ordine del giorno 447 (di iniziativa dei Consiglieri: Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna, Selena Candia, Roberto Centi, Giovanni Battista Pastorino, Ferruccio Sansa, Fabio Tosi): Sullo scioglimento di Forza Nuova e di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neofascista artefici di condotte punibili ai sensi delle leggi attuative della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana.

Ordine del giorno 448 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sui corsi di formazione per occupati e i corsi a voucher per disoccupati.

Ordine del giorno 450 (Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Alessio Piana, Mabel Riolfo, Brunello Brunetto, Stefano Balleari, Claudio Muzio, Angelo Vaccarezza): Sullo sgombero del centro sociale Terra di Nessuno (TDN), condanna della violenza politica e solidarietà ad esponenti politici.

Ordine del giorno 451 (Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Alessio Piana,Brunello Brunetto, Mabel Riolfo): Sull’IVA per i lavori di manutenzione degli alvei dei fiumi.

Ordine del giorno 452 (Stefano Mai, Stefano Balleari, Claudio Muzio, Angelo Vaccarezza): Sulla condanna dei movimenti politici violenti.

Mozione 29 (Paolo Ugolini, Fabio Tosi): Sulla richiesta del Comune di Urbe di rientrare nei confini del Parco naturale regionale del Beigua.

Mozione 32 (Giovanni Battista Pastorino): Su problematiche psicologiche sui giovani causa Covid-19.

Mozione 51 (Giovanni Battista Pastorino): Sulla sicurezza sul lavoro.

Ordine del giorno 421 (Claudio Muzio): Sulle agevolazioni fiscali per la cura e il recupero dei terreni agricoli.

Ordine del giorno 460 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sulla mancata retroattività di alcune graduatorie relative all’avviso pubblico alle famiglie per i voucher estivi 2021 di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 513, 590 e 885.

Ordine del giorno 457 (Stefano Balleari, Sandro Garibaldi, Claudio Muzio, Angelo Vaccarezza): Sull’impiego delle dosi inutilizzate di vaccino contro il Sars- Cov-2.

Ordine del giorno 461 (Angelo Vaccarezza): Sul conflitto in atto nelle città israeliane e Striscia di Gaza.

Ordine del giorno 491 (Stefano Anzalone, Alessandro Bozzano, Domenico Cianci, Laura Lauro, Daniela Menini, Angelo Vaccarezza): Per una reale lotta al terrorismo.

Ordine del giorno 462 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sulla proroga delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA).

Ordine del giorno 467 (Alessio Piana, Sandro Garibaldi, Stefano Mai, Mabel Riolfo, Brunello Brunetto, Claudio Muzio, Angelo Vaccarezza, Stefano Balleari): Sul decreto ministeriale 27 ottobre 2021, n. 434 di costituzione del Comitato di Gestione Provvisoria del Parco Nazionale di Portofino

Ordine del giorno 475 (Davide Natale, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulle autorizzazioni per il rimpianto di vigneti.

Ordine del giorno 476 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul riconoscimento dell’identità individuale negli abbonamenti al trasporto pubblico locale per le persone transgender.

Ordine del giorno 369 (Alessandro Bozzano, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Chiara Cerri, Domenico Cianci, Laura Lauro, Daniela Menini, Angelo Vaccarezza): Sulla creazione di un fondo speciale per le pubbliche assistenze.

Ordine del giorno 379 (Alessandro Bozzano, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Chiara Cerri, Domenico Cianci, Laura Lauro, Daniela Menini): Per richiedere la costituzione di una Commissione territoriale per la gestione dei programmi riabilitativi preventivi e successivi alla condanna.

Ordine del giorno 444 (Alessandro Bozzano, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Chiara Cerri, Domenico Cianci, Laura Lauro, Daniela Menini, Angelo Vaccarezza): Sul mantenimento di Villa Cilea a Varazze tra il patrimonio pubblico con scopi culturali.

Ordine del giorno 474 (Angelo Vaccarezza, Stefano Anzalone, Alessandro Bozzano, Chiara Cerri, Domenico Cianci, Daniela Menini): Sui lavori di ricostruzione del ponte in località Veirera – S.P. 31 Urbe Piampaludo La Carta.

Ordine del giorno 477 (Stefano Balleari, Stefano Mai, Sauro Manucci, Claudio Muzio, Veronica Russo, Angelo Vaccarezza): Sul sostegno al comparto dei balneari.

Ordine del giorno 490 (Angelo Vaccarezza, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Alessandro Bozzano, Chiara Cerri, Domenico Cianci, Laura Lauro, Daniela Menini): Sul sostegno al comparto balneare a seguito delle sentenze nn. 17 e 18 dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato relative all’applicazione della c.d. direttiva servizi.

Ordine del giorno 480 (Alessandro Bozzano, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Chiara Cerri, Domenico Cianci, Laura Lauro, Daniela Menini, Angelo Vaccarezza): Sull’istituzione di un fondo per la risarcibilità del danno a cose e/o persone riconducibile ad animali selvatici.