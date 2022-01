Recco: "Sereni Orizzonti nel 2022 non aumenterà le tariffe - LevanteNews

Da Rsa Sereni Orizzonti

Per tutto il 2022 non subiranno alcun aumento le rette degli ospiti nelle sei residenze per anziani che il gruppo “Sereni Orizzonti” gestisce in Liguria. Malgrado i rilevanti incrementi dei costi di energia elettrica, riscaldamento e altre forniture si è infatti deciso venire incontro alle famiglie e agli ospiti nelle residenze di Recco (“San Francesco”), Busalla (“Villa Macciò”), Alassio (“Dott. Giacomo Natale”), Borghetto Santo Spirito (“Humanitas”), Calice Ligure (“Villa Alfieri”) e Spotorno (“Opera Pia Siccardi”).

«Si tratta di una scelta operata in considerazione delle difficoltà oggettive che derivano dalla pandemia» dichiara l’amministratore Gabriele Meluzzi. «Abbiamo rafforzato tutte le misure e i protocolli per garantire la sicurezza dei nostri ospiti ma comprendiamo le difficoltà, anche economiche, delle famiglie». Il gruppo friulano – uno dei primi tre a livello nazionale – opera nella costruzione e gestione di residenze per anziani con oltre 80 Rsa e 5.000 posti letto in Italia e con filiali in Germania e Spagna.