Recco: borse di studio per l'acquisto dei libri di testo - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

La Regione Liguria ha riconosciuto al Comune di Recco la somma di 11.697 euro da destinare alle famiglie per rimborsare parte della spesa sostenuta per l’acquisto di libri di testo, dizionari, atlanti e altri contenuti didattici. Il contributo andrà in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori, residenti a Recco. “Il Comune di Recco ha partecipato a questo bando di Regione Liguria perché riteniamo sia nostro dovere garantire un sostegno economico, soprattutto a chi studia con profitto e si impegna per continuare il percorso di studi, nonostante le difficoltà economiche” commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla pubblica istruzione Davide Manerba (nella foto).

Saranno pubblicate sul sito del Comune tutte le informazioni con il bando e la modulistica.