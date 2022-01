RASSEGNA STAMPA. Covid, dati sconcertanti in Asl-4; ieri 358 nuovi contagi - LevanteNews

Oggi, venerdì 7 gennaio, auguri a Raimondo. Mercati settimanali: Chiavari; Framura; Santa Margherita Ligure. Proverbi: “Ogni erba ha la sua virtù”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta covid: “Ieri nell’Asl 4 i nuovi contagiati sono stati ben 358; i pazienti ricoverati sono 32 di cui due in terapia intensiva; solo Lorsica senza casi” (Commento: Nessun dato sul ghettizzato Golfo Partadiso ndr); “Asl, Croci e pubbliche assistenze, Academy per formare”; “Quarantene differenziate, scuola rientro complicato”; Overr 50, quattro testimonianze”. Presepi: “Conscenti e Bargagli, presepi messaggeri”; “Il piccolo mondo antico di Massimo Antola si aggiudica la rassegna dei mini presepi a Chiavari”; “A Camogli sono arrivati Re Magi”.

Lavagna: commissione per la cultura e nomine del direttivo. Cogorno: Villaggio del Ragazzo, iscrizioni ed open day. Chiavari: il vescovo visita il Luna Park. Chiavari: Tigullio shipping salda il debito col Comune. Chiavari: carenza personale, domenica sciopero di Trenitalia. Chiavari: sconto sui rifiuti per le utenze non domestiche. Chiavari: pillole di storia della Resistenza. Chiavari: oltre due milioni per la scuola, la replica di Antonio Segalerba alla minoranza.

Rapallo: puc, il Consiglio di Stato deciderà sul ricorso. Portofino: ascensori, supplemento di istruttoria (annunciato dal Comune due giorni fa ndr).

Santo Stefano f’Aveto: aperta solo la pista baby.