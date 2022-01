Parco Portofino: "Il sindacalista dei cinghiali e il Comitato" - LevanteNews

Da Pino Lanata, cacciatore

Da Guercino, rappresentante sindacale dei cinghiali del Parco Nazionale di Portofino.

Del tutto casualmente, dalla cronaca locale di un quotidiano, nella giornata dell’Epifania, ho appreso che il Comitato per la Gestione Provvisoria del Parco Nazionale di Portofino, ha fissato una riunione per il giorno 17/1 p.v. (Sant’Antonio, protettore degli animali), per pianificare l’abbattimento di noi cinghiali. Ecco il regalo dei moderni Re Magi.

Clamoroso.

Abbiamo lottato per anni per avere una Grande Area Protetta, dove poter vivere liberamente in pace, lontano dai cacciatori e dai loro segugi ed ecco che ci troviamo in balia di un Comitato (nominato e non eletto) che deciderà come eliminarci!

E nessuno ha chiesto il nostro parere; l’importante è che tale Comitato, con la collaborazione di esperti esterni, tutti volontari (!), proclamerà la nostra condanna a morte, senza appello.

Speravamo, che grazie al Parco Nazionale, si provvedesse alla nostra tutela; no: sono protetti tutti gli animali del cielo e della terra, cinghiali esclusi perché siamo brutti, cattivi, rompiscatole, non siamo cantanti melodici, non votiamo.

Eppure abbiamo tanti meriti: ariamo gratuitamente prati e giardini, arieggiamo i terreni boschivi, togliamo carogne e rumenta varia, svuotiamo cassonetti, creiamo sentieri e camminamenti, diamo lavoro ai riparatori di auto, ai produttori di pastori elettrici, di griglie varie, ecc.; eliminiamo lumache, lucertole e serpi varie; purtroppo danneggiamo anche qualche muretto a secco però diamo lavoro ai super specializzati albanesi.

…e così per tentare di eliminarci predisporranno gabbie e recinti di cattura, provvederanno a sterilizzarci con ormoni vari dopo averci anestetizzati, e la nostra carne non sarà più commestibile, finirà nei forni crematori. Ecco la nuova “selezione”.

Da tempo sappiamo tutto dei cacciatori e dei loro cani, abbiamo imparato a gestire la convivenza, a conoscerci e a eluderli; del Comitato non sappiamo quasi nulla; ha un potere assoluto: decide sul nostro futuro.

Sappiamo però riprogettare i nostri sistemi di difesa; da milioni di anni abitiamo sulla Terra; abbiamo sempre vinto noi; oggi ci siamo ancora e ci saremo: l’ ”Uomo del parco” non vincerà; non riuscirà ad eliminarci.

Viva la caccia; viva la libertà.

P.S. abbiamo cercato un avvocato per difenderci; ma quello buono non l’abbiamo trovato; pare che sia in crociera per due anni in giro per il mondo grazie al biglietto/regalo di Babbo Natale e Natalina.

dal Bosco di Montallegro, 07/01/2022

Guercino