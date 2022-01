Dal Bogliasco 1951

A causa della positività al Covid-19 riscontrata in quattro atleti della President Bologna, la Federnuoto ha decretato il rinvio a data da destinarsi della gara valida per settimo turno del campionato maschile di Serie A2 tra la formazione emiliana e la nostra prima squadra inizialmente programmata per domani alle 18.30 a Bologna

Da parte della nostra società un augurio di pronta guarigione ai ragazzi coinvolti con la speranza di poterli affrontare presto in vasca