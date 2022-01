Chiavari: delitto Nada Cella, presunti testimoni e "prova regina" - LevanteNews

Stamattina Repubblica, e poi nei telegiornali Rai, è tornato alla ribalta il caso di Nada Cella. Per dire che non si è fatto vivo nessuno dei testimoni tirati in ballo da una telefonata anonima di 25 anni fa e che l’unica speranza di risolvere il caso è affidata al dna delle macchie di sangue rilevate, dopo 5 lustri, sul motorino dell’indagata di oggi, Annalucia Cecere, Conclusioni cui Levante News era giunto da tempo. Anche perché è difficile , ammesso che i testimoni fossero stati rintracciati, credere a persone rimaste zitte per un quarto di secolo, forse perché non convinte appieno di ciò che avevano visto e probabilmente deboli di fronte alle domande di giudici e difesa. Con le sole testimonianze si sarebbe probabilmente avviato un processo senza certezze su cui avrebbe pesato anche il fatto che gli investigatori di 25 anni fa avevano ritenuto di scagionare la Cecere, già allora indiziata.

Il caso tuttavia non è chiuso, le analisi sulle tracce di sangue affidate al genetista Emiliano Giardina (l’uomo che risolse il difficile caso di Yara Gambirasio, un’indagine nota in tutto il mondo), potrebbero fornire la “prova regina”, fornita dalla scienza e perciò affidabile e credibile.