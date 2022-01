Camogli: il presepe a bordo di un veliero, oggi giuria al lavoro - LevanteNews

Camogli era la “Città dei mille bianchi velieri”. Per tramandare la memoria di ciò che era la vita degli antenati a bordo delle navi spinte dal vento, Farida Simonetti, ha spiegato ai bambini camogliesi di materna e prima elementare quale era la vita di bordo, anche attraverso la galleria di ex voto marinari in mostra permanente al Chiostro del Santuario del Boschetto. E’ stato chiesto poi ai bambini di immaginarsi su un veliero e, con il materiale reperibile a bordo, creare un presepe. Sei le classi (due della materna) che hanno partecipato al concorso con ottimi risultati. La giuria (nella foto) si è riunita oggi e certamente non è stato facile redigere una classifica. La premiazione sabato 15 alle ore 10.30 al Chiostro del Boschetto dove i presepi sono esposti.