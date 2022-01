Calcio/ Samp, innesto a centrocampo: dal Torino c'è Rincon - LevanteNews

La Sampdoria ha un nuovo centrocampista: si tratta di Tomas Rincon, ex Genoa che ha svolto le visite mediche di rito. Il giocatore venezuelano è arrivato nel primo pomeriggio a Genova come ha raccontato lui stesso tramite il profilo Instagram.

Il centrocampista verrà a coprire una casella in mezzo al campo dopo la rescissione del contratto da parte di Adrien Silva. Rincon, come ha spiegato Sky Sport, firma un contratto di sei mesi: in questa prima parte di stagione ha giocato sette partite in campionato e due in coppa Italia.