Calcio/ Genoa, dallo Sturm Graz la punta a disposizione di Sheva - LevanteNews

Arriva dallo Sturm Graz il nuovo attaccante del Genoa: si tratta di Kelvin Yeboah classe 2000 naturalizzato italiano. Nella prima parte di stagione fin qui disputata ha segnato undici reti in campionato, due nella Coppa Nazionale 1 in Europa League per un totale di 14 su 28 partite.

Secondo Sky Sport i due club hanno chiuso la trattativa intorno ai 6.5 milioni di Euro. Con l’arrivo di Yeboah il Genoa trova il vice Destro sempre più leader della squadra e anche ieri autore di un gran gol di tacco.

Restano sempre in piedi le trattative con l’Atalanta per portare in rossoblu sia Miranchuk che Piccoli nonostante una fase di stallo, mentre Ekuban piace in Turchia.