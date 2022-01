Bogliasco: la piscina Vassallo completamente rinnovata - LevanteNews

Dall’ufficio stampa Bogliasco 1951

Come preannunciato poco prima di Natale, le festività di fine anno sono state in realtà un momento di grande lavoro per il personale della piscina di Bogliasco.

Grazie al loro aiuto, all’impegno economico garantito dall’amministrazione comunale e dal Bogliasco 1951, l’ente sportivo che gestisce la piscina, e all’opera delle ditte specializzate che hanno eseguito i lavori, da lunedì la Gianni Vassallo riaprirà i propri cancelli a tutti gli utenti mostrando loro un volto totalmente nuovo.

Gli oltre 20 giorni di chiusura dell’impianto hanno permesso di eseguire importanti interventi. In particolare nel corso delle ultime settimane sono stati sostituiti e aggiornati tutti gli impianti idraulici che portano l’acqua alle due piscine. Inoltre sono stati rifatti completamente la copertura e la pavimentazione della palestra interna. Lavori che aggiungendosi a quelli eseguiti negli ultimi due anni stanno regalando alla collettività uno stadio del nuoto sempre più fruibile e funzionale.

Uno sforzo notevole che permetterà ai frequentatori dell’impianto di usufruire di una struttura rinnovata e all’avanguardia. Un vero gioiello incastonato nel cuore del Golfo Paradiso.