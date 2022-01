Sori: da lunedì Super Green Pass e FFP2, le raccomandazioni del comune - LevanteNews

Dal comune di Sori

Alla luce dei recenti interventi normativi e delle indicazioni rese note dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal 10 gennaio p.v. fino alla cessazione dello stato di emergenza, chi non sarà in possesso del “super green pass” (a differenza del «base» non ottenibile tramite tampone negativo) non potrà più salire sui mezzi di trasporto pubblico, locale e regionale; dal treno al bus fino alla metropolitana.

Per andare a scuola con i mezzi di cui sopra ( a partire dai 12 anni di età ) bisognerà essere muniti di super green pass. Questa certificazione non sarà chiesta per entrare in classe in quanto non vi è obbligo vaccinale per gli studenti.

Lo “scuolabus” esclusivamente dedicato, è equiparato dalla Prefettura al modulo classe. Si ricorda che su tutti i mezzi come a scuola sarà in vigore la regola dell’indossare dispositivi di protezione Ffp2 invece delle classiche mascherine chirurgiche.