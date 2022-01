RASSEGNA STAMPA. Asl 4: successo di Gulliver e ieri altri 114 contagi" - LevanteNews

Oggi, giovedì 6 gennaio, auguri a Raffaella. La Chiesa cattolica celebra l’Epifania. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Proverbi: “L’Epifania tutte le feste si porta via”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta covid: “Nell’Asl 4 i nuovi contagi sono 114; i pazienti ricoverati 29 di cui 2 in terapia intensiva”; “Tamponi, potenziamento fino a domenica, vaccini, obiettivo 11.000 ogni settimana”; “Giovanissimi, prime dosi solo al centro di Chiavari”; “Gulliver altro successo a Chiavari”; “Camogli, in autoisolamento dal 26 dicembre”. Saldi: buona la prima. Epifania: iniziative a Sestri Levante; Lavagna e Santo Stefano d’Aveto. A-12: i cantieri riaprono in anticipo, chiude il tratto Chiavari-Rapallo.

Lavagna: il Comune cede le scuole di Sorlana e Cavi. Chiavari: Fiera di Sant’Antonio verso il posticipo. Chiavari: al Marconi-Delpino, la pandemia non ferma il progetto di volontariato. Chiavari: le elezioni e il rebus Cambiamo, gli arancioni in campo. Chiavari: protezione civile, nuova App e convenzioni. Chiavari: da Vigo al Palazzo della Cittadella, la minoranza “Solo tapulli”. Chiavari: pista ciclabile anche nel sottopasso.

Rapallo: il Comune stanzia fondi per riqualificare i sentieri. Rapallo: regolamento polizia municipale, undici emendamenti del Carroccio, voto rinviato. Portofino: no del parroco a due nuovi ascensori, uno pubblico ed uno di Vittorio Malacalza. (Commento: una denuncia che crea una frattura con il paese). Portofino: comitato provvisorio, prevista riunione sul problema cinghiali.

Camogli: cimitero, prossimo obiettivo sistemare la falesia.

Neirone- Tribogna: aiuti in campo sociale. Moconesi: morto lo scultore Adriano Leverone. Santo Stefano d’Aveto: seggiovia aperta.