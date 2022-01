Rapallo: nella calza della Befana? Migliaia di turisti - LevanteNews

Lo si capisce subito dalla difficoltà a trovare un parcheggio, ma volendo ci sono anche rivelatori ufficiali che certificano la notevole presenza di ospiti in Riviera: conferimento rifiuti, consumi di energia, arrivi agli svincoli autostradali, vendite alimentari nei supermercati, materiale depurato. Presenze maggiori rispetto al periodo precovid; nonostante la stagione sciistica vada a gonfie vele e infuri la pandemia. Ospiti che aiutano alcune particolari categorie economiche.

Oggi, uscito il sole, vi è stata una Portofino affollatissima come per altro Camogli, il lungomare e il centro storico di Rapallo. Bene anche Santa Margherita e, nonostante il vento, Chiavari, Sestri Levante e Moneglia.

La stagione 2021 porta ad alcune considerazioni. La prima è che sembrano distanti secoli tempi della prima pandemia quando si invitavano i “foresti”, presunti untori, a starsene o tornarsene a casa loro; anche se oggi si corre il rischio di una deleteria “guerra civile” tra vaccinati e no vax e green pass.

Inoltre si capisce che i turisti arrivano attratti dal mare, meglio se c’è il sole, e non per le manifestazioni che certo aiutano molti a far quadrare i bilanci familiari, ma che costringono i Comuni a spendere cifre che meglio potrebbero essere spese per migliorare pulizia e ambiente.