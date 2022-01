Portofino: "Amici del monte", solidarietà a parroco e curia - LevanteNews

Dall’associazione Internazionale “Amici del Monte di Portofino”

L’Associazione Internazionale “Amici del Monte di Portofino” ha voluto, questa mattina, portare a Portofino la solidarietà del sodalizio all’iniziativa legale promossa dalla Parrocchia del Borgo e dalla Curia di Chiavari contro un discutibile intervento edilizio da parte della Famiglia Malacalza nei pressi dell’antica chiesa parrocchiale di San Martino.

La perizia geologica commissionata dalla Parrocchia di Portofino è, infatti, completa e documentata. Non a caso il Tribunale ha disposto la sospensione dei lavori.

Stamattina alcuni esponenti dell’associazione si sono recati sul posto e hanno verificato antiche crepe nell’edificio di culto, per le cui bonifiche sono in corso lavori di restauro molto onerosi. La zona sovrastante è a rischio di smottamenti. Meglio prevenire e lasciare il compito agli esperti, onde evitare che (in caso di crolli) si gridi allo scandalo per non essersi mossi per tempo. Ci stupisce tuttavia come, ancora una volta, tocchi ai privati (in questo caso a Parrocchia e Curia) e non agli enti pubblici vigilare e prevenire, soprattutto quando si tratta (come nel caso in questione) di siti interesse storico e culturale, oltre che di culto.

La chiesa di San Martino è un gioiello all’interno di una gemma e non è soltanto il bene di una collettività, ma un bene internazionale collocato all’interno di un parco nazionale.