Chiavari: spunta l'ipotesi di una lista civica alternativa - LevanteNews

Elezioni di primavera a Chiavari. Se l’attuale maggioranza che amministra Chiavari e l’attuale opposizione espressione di partiti del centro destra dovesse confluire in una unica coalizione con un candidato deciso da Giovanni Toti (e non da presunti intermediari), si profila in città la creazione di una lista civica alternativa a quella espressione del centro-destra e ben distinta da quella dei Cinque Stelle con candidato sindaco Davide Grillo e quella che presumibilmente presenterà il Pd.

L’ipotesi di un listone benedetto dal presidente della Regione, di cui più volte ha parlato Levante News e ripreso oggi dal Secolo, causerebbe probabilmente in loco anche una serie di dimissioni dai partiti del centrodestra i cui responsabili liguri, pur dopo l’esperienza negativa delle regionali, hanno rimesso l’ultima decisione chiavarese nelle mani di Toti.

Della lista civica alternativa nessuno parla ufficialmente; né circolano nomi del possibile candidato sindaco. A quanto è dato sapere la filosofia e lo slogan della ipotetica formazione suonerebbe più o meno così: “Le scelte di Chiavari le facciano i chiavaresi”. La forza espressa dall’eventuale lista, sarebbe pari alle divergenze che attualmente dividono maggioranza e opposizione. I tempi delle decisioni si accorciano e non resta che aspettare la decisione di Toti e le eventuali conseguenze.