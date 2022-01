Chiavari: l'Anpi e la storia della liberazione - LevanteNews

Da Anpi Sezione Chiavari

Anpi Chiavari racconta in brevi pillole video la storia della Liberazione dal nazifascismo di Chiavari. “Perché questa è la nostra storia! Un percorso per non dimenticare da dove veniamo”.

“Si tratta di un piccolo progetto che verrà pubblicato settimanalmente sui nostri profili social e sul nostro canale YouTube. Vogliamo provare a raccontare la nostra storia, per non dimenticare da dove veniamo” – commenta la Presidente Maria Grazia Daniele.

Spesso non ci rendiamo conto di quanto la nostra città sia piena di luoghi simbolo che raccontano la lotta di Liberazione, da Piazza Fenice alla sede della CGIL, dalla collina delle Grazie a Piazza Matteotti, passando dalla Madonna dell’Orto a Piazza Roma, fino al Gran Caffè Defilla e alla sede del Comune.

Con piccole pillole video di pochi minuti, grazie al nostro socio e storico Giorgio Getto Viarengo, vogliamo provare a sintetizzare, non banalizzando, le tappe principali della nostra storia. Potrà essere materiale molto utile per tutti, ma speriamo che lo sia specialmente per i più giovani, di modo che possano agevolmente e tramite i loro mezzi di comunicazione trovare uno strumento che racconti loro in meno di 3 minuti le tappe principali del nostro passato, perché nel futuro non possa più accadere nulla di simile.

Ogni venerdì a partire da domani, venerdì’ 7 gennaio, sino a venerdì 25 Marzo verranno pubblicati sui social dell’Associazione.

Qui i link per seguire l’iniziativa:

Facebook: https://www.facebook.com/ANPIChiavari

Instagram: https://www.instagram.com/anpi_chiavari/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC_Q7qauOOlaL7P3wH4wz8WQ