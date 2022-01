Chiavari: dopo la collina delle Grazie, ora pulizia della spiaggia - LevanteNews

Dal team “puliAMO sentieri”

Siamo il gruppo di volontari “puliAMO sentieri”, attivi a Chiavari da marzo dello scorso anno nella pulizia del sentiero delle Grazie (che da corso Buenos Aires conduce al santuario della Madonna delle Grazie, sull’omonima collina a Chiavari), purtroppo vittima da tanti decenni di scarico abusivo di rifiuti dalla via Aurelia. Abbiamo rimosso in questi mesi diverse tonnellate di rifiuti ingombranti, tra cui reti di letto, bombole del gas, boiler, un motorino, interi sacchi di vetro, plastica, rifiuti indifferenziati, rifiuti in metallo, persino vecchi farmaci e circa 130 pneumatici!

Vista la mareggiata di questi giorni, che ha depositato sulle nostre spiagge una gran quantità di plastica e non solo, abbiamo organizzato per sabato 8 alle 11 una pulizia della spiaggia di “piazzetta dei pescatori” a Chiavari.