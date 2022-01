Camogli: in piazza Colombo sono arrivati i Re Magi - LevanteNews

Da Daniela Bernini, Dimensione Riviera

È ancora vivo il ricordo della suggestione che Ascot è riuscita a trasmettere la sera del 24 dicembre quando, in occasione della Santa Messa, nella grotta sotto la maestosa scalinata della Basilica di Santa Maria Assunta, è andata in scena una straordinaria Natività, grazie alla collaborazione dell’Associazione Commercianti ed Operatori Turistici di Camogli con il Comune di Camogli, la Camera di Commercio di Genova, la Pro Loco e gli altri Enti ed associazioni cittadine. Tutta Camogli vi si è stretta intorno, vivendo momenti di grande coinvolgimento in un’atmosfera intima e raccolta, avvolti dalle affascinanti musiche di un trio della nobile famiglia dei flauti dritti e chitarra.

Ed ora, nella grotta in piazza Colombo, ad onorare “La Natività” già ideata da Giulia Pirchi e Lorenzo Ghisoli con la collaborazione del Falegname Andrea Costa, sono arrivati Melchiorre, Baldassare e Gaspare, sapienti re venuti da lontano a rendere omaggio al bambino Gesù, che guidati dalla stella, sono approdati a Camogli con i loro carichi di doni.

È un’atmosfera semplice, lineare e stilizzata, con i colori che sembrano presi in prestito dalle facciate delle caratteristiche case liguri, quella con cui Giuseppe e Maria ed un pastore hanno accolto i Re Magi, inginocchiati ai piedi del bambin Gesù sui sassi della spiaggia di Camogli, inconfondibili.