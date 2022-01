Calcio/ Samp, inizia male il 2022: il Cagliari passa al Ferraris - LevanteNews

Sampdoria: Audero; Ferrari, Yoshida, Chabot, Murru; Bereszynski, Thorsby, Ekdal, Candreva; Gabbiadini, Caputo. All. D’Aversa.

Cagliari: Cragno; Lovato, Altare, Carboni; Bellanova, Marin, Grassi, Deiola, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. All. Mazzarri.

Alla prima di Lanna da presidente la Sampdoria cade 2-1 in casa contro il Cagliari: al vantaggio di Gabbiadini rispondono Deiola e Pavoletti nella ripresa. Una rosa rimaneggiata dalle tante assenze (Falcone e Augello positivi), Askildsen squalificato Colley in Coppa d’Africa oltre a Silva che ha rescisso e Depaoli finito al Verona che ha costretto D’Aversa a cambiare interpreti. Davanti ad Audero Ferrari, Yoshida, Chabot e Murru, mentre nei quattro di centrocampo Bereszynski e Candreva sugli sterni con Ekdal e Thorsby in mezzo. Davanti la coppia Caputo-Gabbiadini.

La prima azione del Cagliari è al 15’ ma Yoshida è strepitoso a chiudere lo spazio a Joao Pedro mandando il pallone in corner. Al 18’ c’è il vantaggio della Sampdoria ancora con Gabbiadini bravo di potenza su assist di petto di Yoshida. Per l’attaccante blucerchiato è la sesta rete consecutiva. Il Cagliari fa fatica a reagire e i padroni di casa rischiano di raddoppiare con Candreva che per un soffio non arriva sul cross di Bereszynski. Al 31’ ci prova ancora Gabbiadini ma la sua conclusione termina fuori e al 44’ Deiola mandando lontano dai pali di Audero.

Nella ripresa prima tegola per D’Aversa con Yoshida che deve uscire per un problema muscolare e al suo posto c’è Dragusin. La Sampdoria si abbassa e il Cagliari trova campo pareggiando prima con Deiola al 55’ dopo una respinta corta di Audero e poi trovando il 2-1 con Pavoletti tenuto in gioco da un difensore. Nonostante i cambi effettuati da D’Aversa con Ciervo, Quagliarella, Yepes e Torregrossa subentrati al posto di Ferrari, Gabbiadini, Ekdal e Caputo, è il Cagliari ad andare vicino al 3-1 con Joao Pedro e Faragò trovando Audero bravo a dire no. Nel recupero a sancire una giornata no il rosso a Candreva per aver colpito Carboni. Finisce così al Ferraris: domenica la trasferta al San Paolo contro il Napoli con il tecnico con altre due pedine in meno.