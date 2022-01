Calcio/ A Destro risponde Berardi, il Genoa fa 1-1 contro il Sassuolo - LevanteNews

Sassuolo: Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Harroui, Lopez; Berardi, Raspadori, Kyriakopoulos; Defrel. All.: Dionisi.

Genoa: Sirigu; Vanheusden, Vazquez, Bani; Hefti, Portanova, Hernani, Badelj, Cambiaso; Destro, Ekuban. All.: Shevchenko.

Primo punto del 2022 per il Genoa che a Reggio Emilia contro il Sassuolo fa 1-1 e muove seppur di poco la classifica. Shevchenko ha a disposizione i due acquisti Hefti e Oatigard ma perde Criscito fermato dal Covid, Sturaro squalificato oltre a Rovella, Behrami e Bianchi. Proprio Hefti viene lanciato dal primo minuto sulla destra con Cambiaso a sinistra e in mezzo il trio Portanova, Hernani e Badelj. In difesa spazio a Vanheusden, Vasquez e Bani davanti a Sirigu, mentre i due attaccanti sono Destro ed Ekuban.

La prima azione è del Sassuolo ma Raspadori manda a lato. Il Genoa si fa vedere due minuti dopo con Ekuban che calcia male e la difesa ribatte. Lo stesso attaccante però si riscatta al 7’ quando mette un bel pallone in area di rigore che Destro infila di tacco alle spalle di Consigli. Il Sassuolo cerca una reazione prima con Berardi e poi con Rogerio senza però impensierire la difesa del Genoa. Al 18’ sono ancora i padroni di casa ma Defrel colpisce con la nuca spendendo la sfera a lato. Al 32’ Portanova calcia a lato e nel finale è Berardi a cercare il gol ma la palla finisce in angolo e l’azione poi sfuma.

Il Sassuolo nel secondo tempo inizia come ha chiuso il primo e cioè all’attacco ma Defrel al 51’ si divora l’1-1 prima calciando forte con Sirigu che respinge e poi, sulla ribattuta, mandando la palla fuori. Ci pensa però Berardi a riportare la partita in parità infilando il portiere su una ribattuta difensiva. Shevchenko inizia la sua girandola idi cambi inserendo prima Fares e Melegoni al posto di Hernani ed Hefti ma sono ancora i neroverdi a creare i pericoli maggiori alla porta del Genoa con Berardi che trova una deviazione in tuffo di Sirigu. Al 71’ è ancora Defrel ad avere i sui piedi il pallone del 2-1 ma l’attaccante è in giornata no e manda alto. Il mister ucraino si affida successivamente a Pandev al posto di Destro e poi a Caicedo e Cassata (esordio per lui) togliendo Ekuban e Portanova. Nel finale la gara scivola via senza molte emozioni e al 93’ l’arbitro manda tutti negli spogliatoi. Domenica al Ferraris il derby ligure contro lo Spezia, in panchina dovrebbe esserci Thiago Motta nonostante l’espulsione a partita finita.