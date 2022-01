Borzonasca: lago di Giacopiane, raffica notturna di 133 km/h - LevanteNews

Dopo giorni di pioggia arriva finalmente il sole ma occhio al vento e alle temperature in calo: nella giornata odierna su tutte le zone venti da Nord, Nord-Est 50-60km/h con rinforzi di burrasca e raffiche fino a 100-120km/h sui crinali esposti di centro-Levante (zone BCE); parziale calo dei venti dalle ore centrali.

Domani, 7 gennaio, venti da Nord-Est forti e rafficati nella notte sui crinali esposti di centro-Levante (zone BCE), in calo già al mattino. Temperature in diminuzione con condizioni di disagio per freddo nell’entroterra (zone DE e localmente ABC).

Dopodomani, 8 gennaio, temperature rigide con condizioni di disagio per freddo di primo mattino nell’entroterra (zone DE e localmente ABC).

Questa notte raffica più intensa sul lago di Giacopiane, nel comune di Borzonasca, con 133.2 km/h; ieri sera 127 km/h ad Arenzano porto.. Minima notturna -5.6⁰ a Pratomollo.