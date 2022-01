Vento: avviso per forti raffiche su Golfo Paradiso e Tigullio - LevanteNews

Dopo la pioggia arriva il vento e così scatta l’avviso meteo da parte di Arpal. Oggi, mercoledì 5 gennaio, dalle ore centrali venti da Nord in rinforzo fino a 70-80km/h su AB, 60-70km/h su CDE con raffiche fino a 150km/h sui crinali ed allo sbocco delle valli esposte. Piogge diffuse con cumulate significative su CE associate ad una bassa probabilità di temporali forti su BCE; fenomeni in esaurimento nel pomeriggio. Possibili allagamenti localizzati, danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti.

Protezione civile ricorda le norme di autoprotezione. Mare molto mosso con onda lunga su C la sera.

Domani, giovedì 6 gennaio, Venti 50-60km/h con rinforzi 60-70km/h nelle prime ore della notte su B e parte orientale di A; raffiche localmente oltre i 100km/h sui crinali ed allo sbocco delle valli esposte. Venti in lenta e parziale attenuazione dalle ore centrali. Temperature in calo con locali condizioni di disagio per freddo nelle prime ore del mattino e la sera nell’entroterra. Dopodomani, venerdì 7 gennaio, temperature in ulteriore calo con minime del mattino generalmente sotto zero nell’entroterra; segnaliamo condizioni di disagio per freddo su E, localmente su D e nell’interno di B.