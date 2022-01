Sori: soggetti in isolamento, rifiuti domestici conferiti insieme - LevanteNews

Dal comune di Sori

Alla luce dell’aumento dei casi di positività Covid-19 si ricorda, come previsto dall’Ordinanza di Regione Liguria n. 25/2021, che il conferimento/esposizione dei rifiuti domestici derivanti da abitazioni con soggetti sottoposti ad isolamento domiciliare Covid-19, dovrà avvenire con la cautela del confezionamento in doppio sacco, ai sensi di quanto prescritto dalla Circolare ISS n. 8923 del 12/03/2020.

Da un punto di vista operativo si raccomanda che tutti i rifiuti domestici, indipendente dalla loro natura, siano equiparati a rifiuti indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme.

Modalità di conferimento:

– chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti monouso;

– non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani;

– evitare l’accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti sacchetti di rifiuti;

– far smaltire il rifiuto dalla propria abitazione con le procedure in vigore sul territorio.

Per maggiori informazioni o chiarimenti contattare l’Ufficio Ambiente del Comune al numero di tel. 0185/733231 da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 12.