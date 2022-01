Recco: Croce Verde, servizio civilem bando per 8 giovani - LevanteNews

Da Giovanni Rainero, Segretario Croce Verde Recco

Il Governo ha finanziato un nuovo progetto di Servizio Civile per il 2022 il cui bando, già pubblicato, ha lo scopo di selezionare giovani da impiegare in attività di volontariato in Italia e all’estero.

È imminente l’affissione nei comuni di Recco e Avegno del Bando ANPAS per l’assunzione di 8 giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni da impiegare nel progetto di Servizio Civile presso la P.A. Croce Verde Recco.

I giovani debbono presentare domanda entro le ore 14 del 26 gennaio 2022 esclusivamente nella modalità on line

Per avere informazioni rivolgersi alla nostra sede al n. 0185 74234 – 0185 721037 oppure accedere direttamente a: Bando di Servizio Civile – Anpas, sul sito: https://www.anpas.org>bando-scu