Portofino: ascensori contestati, incontro sindaco-vescovo - LevanteNews

Da Matteo Viacava, sindaco di Portofino

Appreso questa mattina, dalla stampa, dell’iniziativa del parroco Don Alessandro Giosso, mi sono recato oggi pomeriggio presso la Curia dove sono stato ricevuto da sua Eccellenza il Vescovo, Mons. Giampio Devasini. L’incontro è stato proficuo e lo ringrazio per il lungo scambio di opinioni e anche per i suggerimenti.

Nell’auspicio che questa querelle, frutto probabilmente di un difetto di comunicazione tra le parti, si concluda al di fuori delle aule giudiziarie attraverso un percorso di ampia condivisione fattiva (che da sempre ha contraddistinto i rapporti tra il Comune e la Parrocchia) ci tengo a precisare che la pratica relativa alla costruzione dei due ascensori in prossimità dell’attraversamento pedonale e della scalinata di Via San Sebastiano (uno dei quali destinato all’uso pubblico) è stata valutata dagli Uffici comunali e dai tecnici sotto tutti i profili.

In ogni caso, al fine di conciliare l’interesse pubblico con le esigenze manifestate da Don Alessandro Giosso, per spirito di comunità e per reciproco rispetto istituzionale, il Comune si rende disponibile ad un supplemento di istruttoria da effettuare con trasparenza insieme alla Parrocchia in modo da raggiungere tutti insieme il medesimo obiettivo. E’ infatti interesse del Comune di Portofino lavorare per il bene di tutta la Comunità, compresa la Parrocchia e, in particolare, della Chiesa di San Martino che tutti i portofinesi, in primis il sottoscritto, hanno a cuore.