Covid: 114 i contagi in Asl4 - LevanteNews

Sono 114 i casi in Asl 4 e 29 gli ospedalizzati nell’area del Tigullio. Intanto in base ai flussi Alisa-Ministero della Salute con 7976 in più, giungono a 2.025.691 i tamponi molecolari effettuati, mentre sono 1.590.853 i tamponi antigenici rapidi (0). Il totale dei casi positivi è 157.871 (+2231), mentre gli attuali sono 23.554 (2.222).

Sono 607 (14) i ricoverati in ospedale di cui 45 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 14.440 (583) persone mentre i guariti sono 129.682 (0). I decessi sono 4635. I vaccini somministrati sono 2.872.583.

Nota di Regione Liguria

A seguito di un problema informatico verificatosi al server, i dati del bollettino di oggi risultano incompleti. In particolare, non è stato possibile rilevare il numero di tamponi antigenici rapidi e determinare il numero di guariti delle ultime 24 ore.

Liguria Digitale fa sapere che in giornata si sono registrati problemi temporanei che, fortunatamente, hanno riguardato solo uno dei due sistemi a disposizione (in parallelo) degli operatori per la registrazione dei tamponi. I problemi sono riconducibili al prolungarsi oltre il previsto dei lavori di ampliamento del sistema Poliss con la nuova importante funzionalità relativa all’uso dei tamponi rapidi antigenici per certificare il contagio.

Le farmacie e i medici di medicina generale hanno quindi sempre avuto a disposizione, per registrare i tamponi, il secondo sistema (attraverso la tessera sanitaria).