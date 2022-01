Cogorno: strade buie e frane, due interrogazioni - LevanteNews

Da Laura Bacchella e Oriano Castelli, consiglieri comunali di ‘Cogorno Democratica – Partecip@ttiva

Il Gruppo Consiliare ‘Cogorno Democratica – Partecip@ttiva’ ha sottoposto all’attenzione della

maggioranza due nuove interrogazioni.

Con la prima si evidenzia lo stato di pericolosità di Via Brigata Berto e Via G.B. Ghio, a causa della scarsa visibilità (soprattutto notturna) e dell’alta velocità con cui spesso vengono percorse.

Con la seconda interrogazione, si chiedono delucidazioni in merito ai tempi di intervento per

risolvere le frane presenti in Via Al Campanile e in Via Della Madonnetta. In questo caso, oltre al disagio per la cittadinanza, ci si pone il problema della percorribilità da parte di eventuali mezzi di soccorso.