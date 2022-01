Chiavari: "Scuola, molti investimenti e poche parole" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

“La minoranza, con un comunicato sottoscritto dai consiglieri di destra e di sinistra, unitamente al consigliere jolly (visto che si ritrova ad occupare posizioni un po’ in maggioranza, un po’ in opposizione, un po’ con un sindaco, un po’ con il sindaco avversario), dovrebbe sapere che l’edilizia scolastica delle scuole superiori è di competenza esclusiva di Città Metropolitana – spiega il presidente del Consiglio Comunale, Antonio Segalerba – Proprio Città Metropolitana è governata da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, che sono rispettivamente i partiti che i consiglieri di minoranza rappresentano: Sandro Garibaldi (Lega), Silvia Garibaldi (Forza Italia) e Daniela Colombo (Fratelli d’Italia). Potrebbero riunirsi tra di loro, insieme ai segretari di partito per fare il punto sullo stato dell’edilizia delle scuole superiori… Il Comune ha competenza per le scuole elementari e per le scuole medie e la nostra amministrazione ha investito oltre due milioni di euro nelle scuole di propria competenza!”.

“Parlano i fatti. Abbiamo ristrutturato e svolto opere di efficientamento energetico alle scuole Mazzini Est ed Ovest, approvato interventi alle scuole elementari di Sampierdicanne aggiudicandoci un bando di finanziamento, ristrutturato i solai della G.B. della Torre e messo in sicurezza i prospetti, oltre ad essere intervenuti anche nelle scuole di Caperana e negli asili.

Come amministrazione comunale di espressione civica, perché sia la destra che la sinistra e il Movimento 5 stello sono all’opposizione, abbiamo dimostrato di saper valorizzare il nostro patrimonio e di avere a cuore la scuola e le esigenze degli studenti e delle famiglie. Con questo spirito abbiamo collaborato con l’ente metropolitano, che aveva manifestato un problema di spazio per il liceo linguistico, e abbiamo proposto in comodato gratuito di utilizzare l’ex palazzo di Giustizia della Cittadella (oggi in disuso) – aggiunge Segalerba – Il vantaggio per la collettività è doppio: da un lato si risolve il problema della carenza di aule espresso da Città Metropolitana, dall’altro le risorse per adeguare gli spazi si investono in un palazzo pubblico. Inoltre, una volta dismesso l’uso delle aule scolastiche, questi spazi saranno a disposizione dal Comune e verranno utilizzati come centro civico, servizio di cui la città ha bisogno, senza dover sostenere alcuna spesa. Questo è un esempio di buona collaborazione tra enti e di buon utilizzo di risorse pubbliche: si è evitato in questo modo che città metropolitana paghi affitti a privati e faccia lavori costosi non più recuperabili in proprietà privata”.

“Per quanto riguarda la necessità di migliorare e aumentare gli spazi destinati ad ospitare le scuole, la nostra amministrazione è stata chiara nel dire che è disponibile a mettere a disposizione l’area di Colmata mare per realizzare strutture idonee di competenza di Città Metropolitana (con cui manteniamo rapporti di stretta collaborazione) per fornire un migliore servizio ai cittadini. Non solo, abbiamo anche individuato, in seguito a diversi sopralluoghi svolti con i loro rappresentanti, l’area dell’istituto Bancalari Artigianelli in Corso Millo, adiacente all’istituto dei Morti per la Patria, come ulteriore opzione – conclude il vicesindaco F.F. di sindaco, Silvia Stanig – Capiamo che l’avvicinarsi delle elezioni provochi uno stato confusionale alla minoranza, ma comprendiamo il momento, dato che ancora non riescono a trovare un candidato!”.