Chiavari: il ruolo di Toti e il giallo dei candidati sindaco - LevanteNews

Tra due mesi e mezzo è primavera e a primavera si vota a Chiavari per l’elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale. Fatto più unico che raro, a distanza di così poco tempo dal voto, è noto il nome di un solo candidato sindaco, Davide Grillo, destinato al momento a ricevere più voti di quelli che il suo partito, i Cinque Stelle, potrebbe assegnargli. A parte il Pd che certamente esprimerà un suo candidato, le decisioni degli altri, attuali maggioranza e opposizione, sembrano legate alle scelte del presidente della Regione Giovanni Toti che evidentemente, se così è, non sa che pesci prendere.

Intanto tra i vecchi saggi pensionati chiavaresi serpeggiamo motivi di malcontento. Trovano avvilente che la superba Chiavari, che desiderava essere capoluogo della Quinta Provincia, debba rimettere le proprie decisioni in mani foreste; ma c’è anche chi parla di Toti psicologicamente influenzato da personaggi e realtà locali, il che certo nuoce alla popolarità del presidente. Pensionati preoccupati che diversi personaggi indicati quali possibili stimati candidati sindaco abbiano detto no e smentito la loro corsa a Palazzo Bianco. Sbigottiti che al concerto degli auguri in cattedrale fosse presente Michela Canepa vedova Di Capua; l’ex sindaco aveva indiscusse doti di simpatia, capacità di dialogare e rassicurare il prossimo “Ma il suo processo di santificazione – dice un anziano – sorpassa quello di di don Nando e segna sempre più la differenza tra lui e i suoi eredi”.

Intanto ai nomi dei possibili candidati sindaci Michela Canepa vedova di Capua e Federico Messuti si aggiunge quello di Antonio Segalerba, attuale presidente del Consiglio e uomo forte della maggioranza. (m.m.)