Carasco: saldi, partenza buona; grazie anche ai turisti - LevanteNews

Oggi, primo giorno di saldi invernali, le cose non sono poi andate male, anche se non si sono verificate le code diffuse caratteristiche in altri anni ormai lontani. Ad aiutare le vendite i tanti ospiti che, nonostante la pioggia, stanno trascorrendo le vacanze in Riviera. “Esprimere pareri oggi – dicono in genere i commercianti – è troppo presto. Prematutro lanciarsi su un bilancio provvisorio al termine del primo giorno”.

“Inizio buono dei saldi – dicono al Centro Commerciale I Leudi del circuito Coop Liguria – Bene oggettistica per la casa e tecnologia. Il maltempo ha ulteriormente sostenuto la decisione di molti consumatori di acquistare nei negozi del Centro Commerciale. Molti clienti hanno scelto anche la giornata per fare qualche qualche regalino last minute in vista della festività di domani”.