Calcio/ Genoa: Sheva negativo, in panchina contro il Sassuolo - LevanteNews

Il Genoa in panchina a Reggio Emilia contro il Sassuolo avrà Shevchenko risultato negativo al Covid. Quest’oggi la conferenza stampa pre gara, così come gli allenamenti passati sono stati svolti dal suo vice Mauro Tassotti.

Non è tutto perchè il club rossoblu ha annunciato il difensore Leo Skiri Østigård, arriva con la formula del prestito dal Brighton e vestirà la maglia numero 55. Fa parte della Nazionale Under 21 norvegese e vanta una qualificazione al Mondiale U20.

Il calciatore potrebbe essere convocato nella sfida contro i neroverdi in virtù del fatto che non c’è Criscito (ancora fermo per Covid) e fuori dalla lista dei 25 al momento sono finiti Maskimovic e Sabelli.