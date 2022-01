Tegola per il Genoa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo: un giocatore è risultato positivo al Covid. Il calciatore, le cui generalità, non sono state svelate è stato posto in isolamento.

Ecco la nota del club: “Il Genoa Cfc comunica che nella giornata di oggi un giocatore della Prima Squadra è risultato positivo alla ricerca di Sars-Cov2 mediante test molecolare. Il tesserato è stato posto in isolamento domiciliare e le Autorità Sanitarie competenti sono state prontamente informate”.