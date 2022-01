Avegno: il Comune paga il tampone a scolari, insegnanti, personale - LevanteNews

Iniziativa unica ad Avegno. L’amministrazione comunale ha deciso di far effettuare a proprie spese il tampone a tutti gli allievi della materna e scuola elementare, agli insegnanti, personale amministrativo e autisti degli scuolabus. Le famiglie degli scolari, circa 140, sono state avvertite grazie alla disponibilità della direzione didattica. I tamponi sono stati eseguiti dal personale della farmacia di Uscio. L’assessore Hugo Santoro: “Tutti, in particoolare i genitori, hanno apprezzato la nostra iniziativa. Purtroppo per i ragazzi poco più dellòa metà sono venuti all’appuntamento. Il risultato comunque è che tutti sono risultati negativi ad eccezione di due, incertim, che ripeteranno il tamponre domani o dopo”.