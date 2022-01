A12: incidente tra due mezzi, traffico in tilt verso Recco - LevanteNews

Traffico in tilt verso Recco a causa di un incidente avvenuto intorno alle 15: a scontrarsi sono stati due mezzi in una galleria. Per fortuna nessuno ha riportato ferite gravi.

La situazione in direzione Sud è diventata caotica con lunghe code prima di quattro chilometri e successivamente di sei. Per i pendolari che devono tornare verso il Golfo Paradiso e Tigullio Autostrade per l’Italia consiglia l’uscita di Nervi.

Il sinistro potrebbe essere stato causato dalla pioggia che ha reso l’asfalto viscido.