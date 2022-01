Dal Comune di Rapallo

Società autostrade comunica che il tratto compreso tra Chiavari e Rapallo in direzione Genova sarà chiuso dalle ore 00.00 alle ore 05.00 di lunedì 10 gennaio.

Il traffico in direzione Genova dovrà quindi uscire a Chiavari per rientrare eventualmente a Rapallo dopo aver percorso la Via Aurelia.