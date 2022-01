Sestri: investimenti nelle scuole, sostituzione di serramenti - LevanteNews

Dal comune di Sestri Levante

Abbiamo chiuso il 2021 con nuovi investimenti sulle scuole e in particolare con la sostituzione dei serramenti in alcune scuole cittadine (via Palermo, via Cagliari, via Marconi), usando finanziamenti MIUR che il Comune ha ottenuto grazie ai progetti proposti.

Si tratta di un lavoro che si inserisce nel quadro di interventi portati avanti negli ultimi anni per avere scuole sempre più sicure e sostenibili e che hanno visto, tra le altre cose, la rimodulazione di aule e spazi mensa, il rinnovamento di alcuni prospetti di facciata, la manutenzione straordinaria degli spazi gioco.