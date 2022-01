Recco: "No ad accordi per favorire l'elezione di Berlusconi" - LevanteNews

Da Luciano Port

Messaggio inviato ai Dirigenti genovesi del Pd.

Penso che una elezione di Berlusconi a capo dello Stato sarebbe una sciagura per l’Italia ed anche per l’Europa. Certo la destra può avere i numeri per farlo ma credo che il Pd mai potrà partecipare a questo scempio!

I messaggi che mi arrivano dalla nostra gente sono fermi e decisi: mai più voterebbero Pd se ci prestassimo o favorissimo questo accordo.

Le persone non dimenticano che cosa ha rappresentato Berlusconi nei suoi vent’anni e soprattutto che è stato lui a sdoganare l’estrema destra e a portarla al governo!

Sarà bene farlo sapere a chi deve prendere decisioni ed assumersi responsabilità.