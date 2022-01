Recco: mappa della Resistenza nel Golfo Paradiso-Tigullio - LevanteNews

Da Anpi Recco Camogli, sezione Ruby Bonfiglioli

Buon anno a tutti i Resistenti e le Resistenti.

Nell’ ambito del progetto di digitalizzazione dei luoghi e dei protagonisti della Resistenza lanciato dall’ Anpi, la Sezione Ruby Bonfiglioli insieme al Coordinamento Anpi Golfo Tigullio e Golfo Paradiso, ha iniziato a inserire luoghi della Resistenza di Recco. E’ sufficiente collegarsi al sito https://mapparesistenzatigullio.com/ o inquadrare il qr code su la Mappa della Resistenza cartacea stampata in occasione del Centenario della nascita del Partigiano Aldo Gastaldi (chi la volesse puo’ contattarci anpi.recco@gmail.com ), per potere trovare lapidi e strade che ricordano la lotta di Liberazione nel golfo Paradiso e del Tigullio.

Questi luoghi sono geolocalizzati e sono abbinati a foto e brevi cenni storici: dietro a ogni lapide c’e’ una storia di uomini e donne che hanno donato la loro vita o combattutto per l’ Italia Repubblicana e Antifascista. Per esempio per il Belvedere Ruby Bonfiglioli si potra’ trovare sia la foto dell’inaugurazione del Belvedere sia una breve biografia di Ruby e sia un suo racconto.

In questo modo , attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie vogliamo avvicinare i piu’ giovani per raccontargli cosa fu la Lotta Partigiana e le origini della Costituzione affinche’diventino cittadini e cittadine consapevoli dei propri diritti e doveri.

Seguira’ inserimento di luoghi Resistenti per Camogli e altre zone limitrofe.

E’ un progetto in continua evoluzione e se qualcuno avesse testimonianze e luoghi da aggiungere puo’ contattarci alla nostra mail.

Si ringraziano in particolare gli amici Matteo Brugnoli ( Anpi Lavagna ) e Getto Viarengo ( Anpi Chiavari) che hanno resa concreta questa iniziativa .