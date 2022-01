Recco: illuminazione natalizia, aperte le votazioni per semifinale - LevanteNews

Dallo staff di Carlo Gandolfo sindaco di Recco

Recco è nella seconda semifinale del social contest lanciato da Regione Liguria per decidere l’illuminazione natalizia più bella. Si giocherà il posto per la finale contro i comuni rivali: Porto Venere e Tovo San Giacomo. Si vota fino alle ore 11 di domani 5 gennaio. Ma come si fa a votare? Basta andare sulla pagina Facebook di Regione Liguria (qui il link: https://www.facebook.com/EnteRegioneLiguria/photos/a.1638285623108202/3152045615065521) e lasciare una risata 😆, faccina abbinata a Recco. Attenzione: non vengono conteggiati i commenti, il voto è valido solo selezionando l’emoticon abbinato a Recco, come quando si lascia un like.