Recco: è morto don Pino Fiorito, domani i funerali - LevanteNews

Venerdì 31 dicembre il sacerdote don Pino Fiorito, curato a Recco per un lungo periodo a cavallo tra gli anni settanta e ottanta, ha fatto ritorno alla casa del Padre. Il suo è stato un decesso improvviso che ha lasciato attoniti i tanti che a don Pino hanno voluto bene.

Originario di Campo Ligure, dove è nato nel 1948, il giorno (19 marzo) nel quale si festeggia San Giuseppe, don Pino Fiorito fu ordinato presbitero il 29 giugno 1973.

Per volere del cardinale Giuseppe Siri, in allora tutte le ordinazioni sacerdotali avvenivano nella cattedrale di San Lorenzo, il giorno della solennità di San Pietro.

Dopo alcuni incarichi in diocesi, tutti di breve durata, Don Pino Fiorito fu destinato alla parrocchia dei Santi Giovanni Battista e Bono di Recco. Insieme a don Antonio Servetto condivideva il ruolo di curato, affidati alla guida de l parroco monsignor Giovanni Ferrari.

Come riconoscimento delle sue qualità spirituali e umane, il cardinale Giuseppe Siri affidò a don Pino Fiorito la Parrocchia di Maria Santissima della Misericordia e Santa Fede, in Corso Sardegna, dove rimase per più di trent’anni. A Recco un’intera generazione lo ricorda per la sua innata spontaneità, fatta di gesti semplici ma di immediata capacità comunicativa.

Il funerale sarà celebrato domani 5 gennaio alle ore 10 presso la Chiesa di Santa Fede in Corso Sardegna.