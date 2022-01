Rapallo: via Mameli circolazione interrotta per tre notti - LevanteNews

La ditta Sintagma srl con sede a Perugia è stata incaricata dalle Rete Ferroviaria Italiana (Rfi)= di effettuare alcuni sondaggi geognostici all’altezza del fornice (sottopasso) ferroviario di via Mameli.

A tale scopo sarà interrotta la circolazione in corso Mameli per tre notti:

dalle 21 di lunedì 10 alle 6 di martedì 11

dalle 21 di martedì 11 alle 6 di mercoledì 12

dalle 21 di mercoledì 12 alle 6 di giovedì 13

Cartelli di preavviso saranno posizionati all’intersezione tra via Lamarmora-Corso Italia e all’intersezione tra via della Libertà e via Trieste.