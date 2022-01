E’ accaduto nella tarda mattinata in via Torino a Rapallo. Una persona non rispondeva e si è temuto il peggio. Così è scattato l’allarme. Sono arrivati carabinieri, polizia urbana, vigili del fuoco con l’autoscala e il 118 con un’ambulanza. Fortunatamente si trattava di un falso allarme. In casa non c’era nessuno. Unica conseguenza negativa i problemi alla viabilità.