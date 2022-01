Moneglia-Sestri-Chiavari-Rapallo-'Santa'-Sori i filmcinema - LevanteNews

La programmazione nei cinema del Levante

BURGO Moneglia (piazza Caduti; telefono 333 1636 228)



Da martedì 4 a domenica 9

1° film Me contro te persi nel tempo

ore 16.00 e 17.15

2° film House of Gucci

ore 18.20

3° film Matrix resurrection

ore 21.00

**********

ARISTON Sestri Levante (via Fico 12; telefono 0185 41505)

Dal 5 al 10 Gennaio

Matrix resurection

Ore 18.30; 21.15

Lunedi’10: ore 21.00

*****

Me contro te – persi nel tempo (fino al 9)

Ore 15.30; 16.50; 18.15

*****

King’s man – le origini – ore 15.45; 21.30

Lunedì 10: ore 21.15

**********

MIGNON Chiavari (Via Martiri Liberazione 151; telefono 0185 309694)

Fino a mercoledì 5

Il capo perfetto

Ore: 15,05; 21,00

***

7 donne e un mistero

Ore: 17,30

**********

Giovedì 6

Un eroe

Ore: 15,00; 21,00

Regia: Asghard Farhadi – Con: Sarina Farhadi, Amir Jadidi – FRANCIA, 2021 – 127′

Gran Premio Speciale della Giuria al Festival di Cannes e in corsa per il Golden Globe come miglior film straniero.

Rahim Soltani ha contratto un debito che non può onorare. Per questa ragione sconta da tre anni la pena in carcere. Separato dalla moglie, che gli ha lasciato la custodia del figlio, sogna un futuro con Farkhondeh, la nuova compagna che trova accidentalmente una borsa piena d’oro. Oro provvidenziale con cui ‘rimborsare’ il suo creditore. Rahim pensa di venderlo ma poi decide di restituirlo con un annuncio. La legittima proprietaria si presenta, l’oro è reso e il detenuto promosso al rango di eroe virtuoso dall’amministrazione penitenziaria che decide di cavalcare la notizia, mettendo a tacere i recenti casi di suicidio in cella. Rahim diventa improvvisamente oggetto dell’attenzione dei media e del pubblico. Ma l’occasione di riabilitare il suo nome, estinguere il debito e avere una riduzione della pena, diventa al contrario il debutto di una reazione a catena dove ogni tentativo di Rahim di provare la sua buona fede gli si ritorcerà contro.

*****

7 donne e un mistero

ore: 17,30

*****

Da venerdì 6 a lunedì 10

Un eroe

Ore: 16,30; 21,00

***

Martedì 11

Rassegna:”Il grande cinema restaurato”

Vampyr

Ore: 15,45; 17,30

Regia: Carl Theodor Dreyer- Con: S- Schmitz, J. West – FRANCIA 1932 – 75′

Horror onirico girato in ambienti naturali, affida il suo fascino all’atmosfera e a inquietanti suggestioni più che agli effetti di spavento. Dialoghi ridotti al minimo, efficace mix di rumori. Celebre la sequenza della sepoltura di David Gray (interpretato, sotto lo pseudonimo di J. West, da uno dei produttori, il barone Nicolas de Gunzburg), in soggettiva dalla bara. “Per la sua portata e la sua selvaggia poesia, è un’opera degna di succedere al Nosferatu di Murnau” (L. Eisner). Girato muto e poi postsincronizzato in 3 versioni parlate in francese, tedesco e inglese i cui negativi immagine e suono sono andati perduti. Con le copie incomplete della versione tedesca e francese nel 1998, a cura della Stiftung Deutsche Kinemathek e della Cineteca di Bologna, fu realizzata un’edizione tedesca il cui sottotitolo è Der Traum des Allan Grey .

***

Rassegna “Gli imperdibili”

L’Arminuta

Ore: 21,00

Regia: Giuseppe Bonito – Con: Sofia Fiore, Carlotta De Leonardis – ITALIA, 2021 – 110′

Una ragazzina di tredici anni che tutti chiamano l’Arminuta (cioè la ritornata) scopre di non essere la figlia delle persone con cui è cresciuta e viene restituita alla sua vera famiglia.

Dal romanzo bestseller, un film che sa emozionare e far riflettere, lavorando sugli sguardi, i gesti, i silenzi.

***

Mercoledì 12

L’Arminuta Ore: 15,15; 17,30

Vampyr Ore: 21,15

Giovedì: riposo

**********

AUGUSTUS Rapallo (Via Muzio; telefono 0185. 61951)

Dal 5 al 12 gennaio (lunedì 10 chiuso)

Spiderman no way home

Ore 17.30; 21.30

Martedì 11 e mercoledì 12: ore 17.00; 21.00

*****

7 Donne e un mistero (fino al 9)

Ore 15.45

*****



Matrix resurection

ore 18.45; 21.30

Martedì 11 e mercoledì 12: ore 21.15

*****

Me contro te – persi nel tempo

Ore 16.00; 17.30

Martedì 11 e Mercoledì 12: ore 17.00

*****

Belli ciao (fino al 9)

Ore 18.30

*****

House of Gucci

ore 15.30; 21.15

Martedì 11 e mercoledì 12: ore 17.00; 20.45

**********

CENTRALE Santa Margherita Ligure (Largo Giusti 16; telefono 0185 286 033)

Dal 5 al 10 gennaio (martedì 11 e mercoledì 12 chiuso)

La befana vien di notte 2 – le origini (fino al 6)

Ore 18.30

*****

King’s man – le origini

Mercoledì e giovedì ore 16.00; 21.30

Venerdì, sabato e domenica ore 16.00; 18.30; 21.30

Lunedì 10 ore 16.30; 21.00

**********