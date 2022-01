Cogorno: ecco i progetti di Servizio Civile alla Croce Rossa - LevanteNews

Presentati questa mattina, presso la sede della Croce Rossa di San Salvatore, i nuovi progetti di Servizio Civile per l’anno 2022-2023 rivolti ai giovani di età compresa tra 18 e 28 anni; coordinati dal Comitato CRI di Cogorno, essi si svolgeranno anche presso i Comitati di Chiavari, Cicagna e Riva Trigoso.

Il bando, approvato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale, copre tre aree d’intervento: assistenza a pazienti affetti da patologie invalidanti e/o in fase terminale, col progetto “Aiuto per la vita”, per il quale sono stati messi a disposizione 44 posti; gestione delle emergenze e informazione alla popolazione, col progetto “Protezione sul territorio”, che prevede 10 posti; assistenza adulti e persone della terza età in condizioni di disagio, col progetto “Solidarietà e anziani: resilienza nel Comune di Cogorno”, che conta 4 posti. Il programma implica, infatti, la collaborazione con diversi Comuni del Tigullio e dell’entroterra, per la messa in rete dei bisogni e dei relativi interventi; a tal fine quest’anno è stata attivata una coprogettazione con Anci (Associazione nazionale dei Comuni italiani), unico esempio in seno alla Croce Rossa.

Hanno illustrato i singoli progetti, il valore dell’esperienza formativa e la sua importanza per il territorio i membri della Comitato di Cogorno, a partire dal suo Presidente, cavaliere Franco Carniglia, e dal dottor Giovanni Rocca, progettista, che ha sottolineato la ricaduta economica, e quindi di risposta concreta alle esigenze sia dei fruitori che dei partecipanti, del Servizio Civile: “Nel nostro caso, se consideriamo un totale approssimativo di 50 volontari, parliamo (stante il compenso individuale di 5000 euro in 12 mesi) di 250 mila euro complessivi destinati alle comunità del comprensorio. Nonostante questo, il servizio civile non è ancora conosciuto come dovrebbe tra i giovani cui è rivolto”.

Svolgere per un anno azioni quotidiane di aiuto agli altri e alla realtà nella quale si vive è un’indubbia occasione di crescita personale: “Questa è la risorsa più grande che il Servizio rappresenta, cioè dare la possibilità di cambiare e maturare ai giovanissimi, che oggi non sempre si rapportano con le situazioni vere e più dure della vita”, ha affermato Luca Torrente, volontario CRI e consigliere comunale di Cogorno con delega alle Politiche Giovanili e ai Servizi Sociali.

La migliore dimostrazione non può che provenire dalle parole di Simone, ventenne cogornese attualmente in servizio civile: “L’ho iniziato quasi per caso, stimolato dal desiderio di dare una mano al mio paese di fronte all’emergenza sanitaria; proprio in quel periodo mi arrivò la lettera dal Comitato di Cogorno: mi sono iscritto e, passata la selezione, ho iniziato ad operare in Croce Rossa. E’ stata un’esperienza bellissima, grazie alla quale ho acquisito nozioni utili a tutti noi come cittadini e sono diventato più sicuro delle mie capacità”.

Presenti in sala, numerosi rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, tra cui il sindaco di Cogorno, Gino Garibaldi; il consigliere comunale di Chiavari Giorgio Canepa, delegato alla Protezione Civile; Maria Concetta Candiloro, consigliera a Casarza Ligure, l’assessore ai Servizi Sociali e alle Politiche Giovanili del Comune di Sestri Levante, Lucia Pinasco e il consigliere regionale Giovanni Boitano. Collegato da remoto, Sebastiano Megale di Anci ha espressamente lanciato un appello ai giovani “ad impegnarsi in un’azione di cittadinanza attiva e di partecipazione consapevole alla vita della comunità quale è il Servizio Civile”.

Possono presentare domanda ai tre progetti (comprendenti la misura aggiuntiva di cd. tutoraggio per facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro), come detto, i giovani ambosessi tra i 18 e i 28 anni. I volontari in servizio civile riceveranno, a fronte di un impegno di 1145 ore all’anno (25 ore a settimana), l’importo mensile di 444, 30 euro. Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente on line, attraverso il sito https://domandaonline.serviziocivile.it, con l’utilizzo del proprio Spid, entro le ore 14.00 di mercoledì 26 gennaio prossimo. Eventuali informazioni e assistenza sono fornite dall’Ufficio del Comitato CRI di Cogorno, in Via della Croce Rossa 10 o al numero 0185/384525. Mercoledì 26 gennaio l’ufficio resterà aperto dalle 10 alle 12.