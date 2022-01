Chiavari: pesca sportiva, sede chiusa fino al 31 gennaio - LevanteNews

Da Fi.Ma. Chiavari

La sede della pesca sportiva FIMA Chiavari, resterà chiusa dal 1 gennaio 2022 sino al 31 gennaio 2022, in applicazione delle restrizioni anti pandemia.

Si informa che sarà possibile ritirare i tesserini regionali per svolgere l’attività di pesca nel fiume Entella, in questi mesi di gennaio e febbraio presso il negozio Tigullio Pesca 2.0 di via Previati a Lavagna.

Si informa inoltre che i tesserini regionali e i bollini 2021 avranno validità sino al 26/02/2022.

Nel frattempo ci attiveremo per il tesseramento 2022 e relativi tesserini catture 2022 appena la regione li fornirà…..