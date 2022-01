Camogli: riprendono i corsi musicali (anche per bambini) - LevanteNews

Dal Gruppo Promozione Musicale Golfo Paradiso

In concomitanza con la riaperture delle scuole, dal 10 gennaio ricominciano i Corsi Annuali di Musica organizzati dal GPM Gruppo Promozione Musicale Golfo Paradiso. I corsi, avviati nel 2012 e da sempre dedicati ad un’utenza sia professionistica che amatoriale, si svolgeranno nei locali del Teatro Sociale di Camogli.

Al momento sono attivi i corsi di pianoforte, chitarra (classica ed elettrica), canto e violino e sono disponibili anche docenti di violoncello, arpa e composizione (questi ultimi saranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di allievi). Novità di quest’anno, il CML Children’s Music Laboratory: un corso di avviamento alla musica e, nello specifico, allo strumento, per i bambini dai 3 anni in su, per il quale la Fondazione Teatro Sociale mette a disposizione la bellissima sala del Ridotto.

Tra i docenti citiamo Dario Bonuccelli (pianoforte), Andrea Massone (chitarra), Cecilia Pizzorno (canto) e Laura Sillitti (violino e, appunto, CML). I corsi sono stati presentati negli ultimi giorni del 2021 e contano già numerose adesioni; le lezioni si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative sanitarie anti-covid. Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail musicamogli@gmail.com o contattare il numero di telefono 3756667587 (attivo anche per WhatsApp).