Sport: misure anticovid per eventi, attività e competizioni - LevanteNews

Dal Bogliasco 1951

Come previsto dalla vigente normativa governativa, a partire dal 25 dicembre 2021 e fino al prossimo 31 marzo per partecipare o assistere a eventi e competizioni sportive, che si svolgano al chiuso o all’aperto, bisognerà obbligatoriamente indossare in maniera corretta apposita mascherina FFP2, oltre ad essere in possesso del cosiddetto Super Green Pass.

GREEN PASS ATTIVITA’ SPORTIVE

Dal 10 gennaio al 31 marzo 2022, in zona bianca, gialla e arancione, l’accesso ai centri sportivi per la pratica dell’attività sportiva al chiuso, compresi gli sport di squadra, è consentito solo ai possessori di Green Pass rafforzato (ovvero il Green Pass rilasciato in seguito a vaccino o guarigione, con esclusione del Green Pass rilasciato a seguito di tampone, nonché ai soggetti di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale in possesso di idonea certificazione medica).

SPOGLIATOI

Dal 10 gennaio al 31 marzo 2022, in zona bianca, gialla e arancione, l’accesso agli spogliatoi è consentito solo ai possessori di Green Pass rafforzato, (ovvero il Green Pass rilasciato in seguito a vaccino o guarigione, con esclusione del Green Pass rilasciato a seguito di tampone, nonché ai soggetti di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale in possesso di idonea certificazione medica). Sono esclusi dall’obbligo del Green Pass rafforzato anche gli accompagnatori di persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità.