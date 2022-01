'Santa': il Comune e l'Ordine dei giornalisti contro le false notizie - LevanteNews

Dal Comune di Santa Margherita Ligure

Il Comune di Santa Margherita Ligure ha approvato il protocollo d’intesa con l’Ordine dei Giornalisti Liguri in merito alla collaborazione sul tema della sensibilizzazione e degli incontri formativi per l’alfabetizzazione mediatica, nell’ambito del programma Erasmus+ “Stop Fake News-come riconoscere le notizie vere da quelle false”.

Un progetto europeo che l’Odg Liguria sta coordinando, attraverso un partenariato con l’Unione dei Giornalisti della Finlandia, per lo studio del sistema finlandese per il contrasto alle fake news (un sistema all’avanguardia e visto con interesse da tutto il mondo) e la formazione a Helsinki di 33 giornalisti liguri nel corso del biennio 2021-22. Tra i risultati da raggiungere con il programma Erasmus+ vi è appunto l’alfabetizzazione delle persone e la costruzione di una rete locale per il contrasto alle fake news attraverso una serie di incontri pubblici.

Dichiara il Sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni: «Il rapporto tra il Comune di Santa Margherita Ligure e l’Ordine dei Giornalisti di Liguria si è consolidato grazie al percorso di gemellaggio che l’ente ha avviato con la Finlandia attraverso il Sibelius Festival, prima, e il patto d’amicizia con la cittadina finlandese di Raseborg, poi. Ringrazio la Consigliera Arianna Sturlese per il lavoro svolto, il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti Liguri Filippo Paganini e la responsabile per i Giornalisti Liguri del Progetto Erasmus, fra Giornalisti Liguri e finlandesi, Stefania Beretta per aver portato avanti fattivamente la collaborazione».