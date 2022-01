'Santa': annullata la tradizionale "Befana vien dal mare" - LevanteNews

Dal Comune di Santa Margherita Ligure

Appuntamenti di intrattenimento, per gli ultimi giorni di festa, in programma a Santa Margherita Ligure, tra mercoledì 5 e giovedì 6 gennaio.

Nella mattinata di mercoledì, dalle 10 alle 12, alla Casetta degli Elfi di piazza Vittorio Veneto, a Santa Margherita Ligure, è previsto un laboratorio creativo per bambini, ragazzi e famiglie, in attesa dell’arrivo della Befana, intitolato proprio “Il Cappello della Befana”, promosso e organizzato dal Centro di Aggregazione Giovanile e dalla Ludoteca Comunale.

Giovedì, giorno dell’Epifania, nel pomeriggio, a partire dalle 15, concerto itinerante, per le vie della città, a cura della filarmonica “Cristoforo Colombo”.

Per ragioni di opportunità, alla luce della situazione generale, è stato invece annullato l’evento “La Befana vien dal mare”, previsto in un primo momento per la mattinata di giovedì, a cura dell’Avis comunale.

Per le stesse ragioni non si terrà inoltre, giovedì pomeriggio, all’oratorio di San Bernardo, il concerto per soprano, contralto e organo, inizialmente programmato dall’Associazione Musicamica, nell’ambito del Santa Festival Winter.